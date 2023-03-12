Военные РФ за сутки ликвидировали три группы диверсантов в ДНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Минобороны сообщило о ликвидации в зоне спецоперации трех украинских ДРГ за сутки

Военные РФ за сутки ликвидировали три группы диверсантов в ДНР

Фото: REUTERS / Fabian Bimmer

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Всего на южно-донецком и запорожском направлениях бойцы группировки войск «Восток» уничтожили свыше 50 украинских боевиков.

Российские военные за минувшие сутки ликвидировали сразу три группы украинских диверсантов в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики, Левадной и Марфополь Запорожской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп», — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Он отметил, что всего на южно-донецком и запорожском направлениях в результате действий группировки войск «Восток» были уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30 в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР.

Накануне на данных направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) также понесли серьезные потери. По данным российского Минобороны за сутки там были уничтожены до 70 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.

На донецком направлении противник потерял и того больше. Там в ходе успешных действий южной группировки российских войск было уничтожено более 140 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

Ранее 5-tv.ru показал кадры уничтожения российскими воеными зенитно-ракетного комплекса ВСУ британского производства Stormer HVM.

Тема:
Спецоперация
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