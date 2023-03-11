Прощай, ЗРК: армия РФ уничтожила британскую технику на Украине

Пока Запад накачивает Киев оружием, Россия планомерно уничтожает поставляемую технику.

Российские войска уничтожили в зоне спецоперации зенитно-ракетный комплекс Вооруженных сил Украины (ВСУ) британского производства Stormer HVM. Кадры опубликовало Минобороны РФ. Уточняется, что огонь по иностранной технике велся с помощью беспилотника «Ланцет». Боевую машину обнаружили расчеты беспилотника на донецком направлении.

«Баражирущие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ», — сказано в сообщении оборонного ведомства России.

Перед этим военкор «Известий» Мери Бадунц демонстрировала кадры с работой российских военных, находясь на боевых позициях в южном секторе. Уточнялось, что за неделю войска РФ сбивают примерно 20 беспилотников врага.

Один из бойцов отмечал, что украинские неонацисты хотят «накрыть» позиции российских солдат и нарушают режим тишины. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с работой «Аллигаторов» в зоне СВО.