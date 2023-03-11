Войска РФ уничтожили 70 боевиков ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Успешные действия на поле боя предприняли бойцы группировки «Восток».

Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 70 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск „Восток“ нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики (ДНР)», — заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Он отметил, что кроме живой силы противник на данных направлениях потерял три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубицу Д-20.

В этот же день Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения российскими военными в зоне спецоперации зенитно-ракетного комплекса Stormer HVM британского производства. Иностранную боевую технику ВСУ на донецком направлении обнаружили и уничтожили с помощью беспилотника «Ланцет».

Также военное ведомство показало кадры работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации Западного военного округа (ЗВО). На видео летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений украинских войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прапорщик из Дагестана Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск в зоне специальной военной операции.