Принцесса Иордании Иман вышла замуж

Одна из четырех наследников короля Абдаллы II и королевы Рании встретила будущего супруга в США, где получала образование.

Дочь короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании, одна из четырех их детей, 26-летняя принцесса Иман вышла замуж за своего избранника Джамиля Александра Тармиотиса. Изысканная церемония состоялась 12 марта во дворце Beit Al Urdon Palace в столице страны Аммане и транслировалась по телевидению. Влюбленные встречались три года, об их помолвке стало известно в декабре 2022 года, и теперь романтическое обещание пара скрепила официальными узами брака.

Муж принцессы Иман родился в 1994 году в Венесуэле, но имеет греческие корни. Его полное имя Димитриос, в арабском варианте Джамиль, его также называют Джимми, родители — Александрос Термиотис и Корина Эрнандез. Учился в частной школе в Каракасе, после окончил колледж в США. Известно, что по профессии он финансист — работает управляющим партнером венчурной фирмы в Нью-Йорке.

Точная история знакомства принцессы с будущим мужем неизвестна, предполагается, что они встретились в Штатах, так как Иман получала в этой стране образование. Сам Термиотис намекал, что с возлюбленной его свела работа.

Наследница монархов Иордании выбрала для церемонии классическое белое платье со шлейфом, ее голову украшала фата и драгоценная тиара матери, усыпанная бриллиантами. Иман проследовала в зал, где проходила церемония, через цветущий сад. Королева Рания, увидев произносящую клятву дочь, едва сдержала слезы радости. Телетрансляция торжества прекратилась после завершения официальной части и перемещения гостей в зал для банкета, где молодых ждал многоярусный свадебный торт.

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