Саакашвили сообщил о критической потере веса и жутких болях

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Рита Миронова
Рита Миронова 121

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях

Саакашвили сообщил о критической потере веса и жутких болях

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

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Экс-президента Грузии временно перевели из тюрьмы в больницу.

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, которого из тюрьмы перевели в больницу, сообщил о критической потере веса, пишет Sky News.

По словам экс-политика, он похудел более чем на 50 килограммов. Дальнейшая потеря веса, как утверждает сам Саакашвили, грозит ему отказом органов.

«Первоначально я весил 120 килограммов, сейчас мой вес 64 килограмма. Если он опустится до 60 килограммов, то доктора предсказывают многочисленные отказы органов от функционирования», — рассказал политик.

Он также обратил внимание на то, что ему тяжело вставать с постели из-за мучительных болей. По словам Саакашвили, у него начали распадаться кости. К слову, врачи опровергли информацию об отравлении политика тяжелыми металлами и не дали согласие на освобождение его из-за решетки. В знак протеста Саакашвили стал отказываться от белковых добавок и парентерального питания.

Михаила Саакашвили задержали в октябре 2021 года в Грузии после возвращения с Украины, где ему вернули украинское гражданство. Политика обвиняют в нескольких уголовных делах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саакашвили хочет быть похороненным на Украине.

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