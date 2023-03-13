Сына Стивена Сигала заметили на свидании с российской моделью

Наследник американского актера давно признавался, что он неравнодушен к русским женщинам.

Сын актера Стивена Сигала Доминик встречается с моделью из России Айрин Даниловой. Пару заметили на свидании в ресторане Москвы. На фотографиях, которыми делится Газета.ру, видно, что молодые люди нежно обнимаются, сидя за столом, и с теплом смотрят друг на друга.

В 2015 году Айрин Данилова стала «Красой России». На ее страницах в социальных сетях нет никакой информации об отношениях или упоминаний Доминика.

К слову, его отец Стивен Сигал получил российское гражданство семь лет назад. А в прошлом году стало известно, что сын актера собирается переезжать в Россию ради архитектуры и русских женщин. Ему нравится их ориентированность на создание семьи и сильный характер. Чем Доминик занимается в России — неизвестно, но он говорил, что не хочет связывать жизнь с киноиндустрией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.