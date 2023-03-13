Вдова Сергея Михалкова рассказала, что бы ответил поэт всем тем, кто стыдится быть русским

Писатель и поэт Сергей Михалков — автор текста для двух советских и современного российского гимнов — ответил бы стыдящимся быть русскими соотечественникам фрагментом из своего стихотворения о Великой Отечественной войне. Об этом «Известиям» рассказала его вдова Юлия Субботина.

«Но никогда такой народ,

Как русский наш народ,

Не упадет, и не умрет,

И в рабство не пойдет!» — ответила Юлия Субботина на вопрос о том, как бы прокомментировал Сергей Михалков признания некоторых сограждан, что им стыдно быть русскими.

Вдова поэта уточнила, что эти строки ее супруг написал в первый год Великой Отечественной войны. Самой высшей похвалой он считал, когда фронтовики говорили: «Михалков знает, о чем пишет, у него нет ни одной пустой строчки».

Снос советских памятников в Европе Сергей Михалков уже комментировал, добавила она. Его строчки выбиты на памятниках героям Советской армии, установленных по всему миру. На многих из них говорится, что подвиг солдат, освободивших мир от нацизма, не будет забыт, ведь человеческую память истребить нельзя.

«Известия» взяли интервью у Юлии Субботиной в честь 110-летия со дня рождения Сергея Михалкова, которое отмечается сегодня, 13 марта. Писатель и поэт, отец режиссера Никиты Михалкова скончался на 97-м году жизни от отека легких в августе 2009-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка Сергея Михалкова призналась в желании уехать из Москвы.