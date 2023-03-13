Путин обновил концепцию госполитики по международной помощи

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Рита Миронова
Рита Миронова 32

Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию

Путин обновил концепцию госполитики по международной помощи

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин внес правки в государственную политику в сфере содействия международному развитию. Глава государства обновил концепцию, касающуюся помощи развивающимся странам.

Согласно обновленному документу, Россия будет придерживаться принципа отказа от навязывания политических условий оказания помощи. Также в новых принципах указаны уважение права государств, которые получают помощь, самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития.

Среди целей госполитики РФ теперь есть «поддержка стремления международного общества к устойчивому развитию всех государств». Вместо «демократизации» в документе указано «утверждение справедливого демократического мирового порядка».

Документ от 20 апреля 2014 года предполагает, что государственная политика РФ включает в себя ликвидацию бедности, последствий ЧС, а также формирование отношений добрососедства с определенными государствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.

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