Путин обновил концепцию госполитики по международной помощи
Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин внес правки в государственную политику в сфере содействия международному развитию. Глава государства обновил концепцию, касающуюся помощи развивающимся странам.
Согласно обновленному документу, Россия будет придерживаться принципа отказа от навязывания политических условий оказания помощи. Также в новых принципах указаны уважение права государств, которые получают помощь, самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития.
Среди целей госполитики РФ теперь есть «поддержка стремления международного общества к устойчивому развитию всех государств». Вместо «демократизации» в документе указано «утверждение справедливого демократического мирового порядка».
Документ от 20 апреля 2014 года предполагает, что государственная политика РФ включает в себя ликвидацию бедности, последствий ЧС, а также формирование отношений добрососедства с определенными государствами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.
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