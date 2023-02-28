Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Закон считается вступившим в силу. Решение о возобновлении участия страны в договоре будет приниматься президентом.

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что закон вступает в силу со дня опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет приниматься президентом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эксклюзивном комментарии «Известиям» заявил, что решение о приостановке участия России в ДСНВ было принято Владимиром Путиным в связи с кардинально изменившейся внешнеполитической ситуацией, в которой страны НАТО выступают уже не как условные противники России, а как ее реальные враги.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постпред РФ в международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал приостановку участия России в ДСНВ неизбежной.

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