Поплыли: улицы российских городов уходят под воду из-за паводка

А в этом время в 13-ти регионах России начался сезон паводков.

Всего неделю повышается среднесуточная температура, но этого достаточно, чтобы потоки воды в одночасье накрыли поля, дороги, садовые участки и городские улицы.

В Ульяновске плещется море, в котором глохнут машины. Почти 500 домов затопило в Саратовской области. В Орловской области — бурные потоки сносят мосты…

Егор Гурин видел, как людей вывозят на лодках и как взрывают ледовые заторы.