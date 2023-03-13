Поплыли: улицы российских городов уходят под воду из-за паводка
Затоплены дома и дороги в 13 регионах России.
Фото, видео: МЧС России/ТАСС; 5-tv.ru
А в этом время в 13-ти регионах России начался сезон паводков.
Всего неделю повышается среднесуточная температура, но этого достаточно, чтобы потоки воды в одночасье накрыли поля, дороги, садовые участки и городские улицы.
В Ульяновске плещется море, в котором глохнут машины. Почти 500 домов затопило в Саратовской области. В Орловской области — бурные потоки сносят мосты…
Егор Гурин видел, как людей вывозят на лодках и как взрывают ледовые заторы.
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