КНДР произвела запуск баллистической ракеты
| Мировые новости 20
Yonhap: КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry
Она была выпущена в сторону Японского моря
Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты.
Она была выпущена в сторону Японского моря. Об этом стало известно из сообщения агентства Yonhap News.
Журналисты сослались на источник среди южнокорейских военных.
Ранее 5-tv.ru писал, что КНДР запустила ракеты с подлодки.
Читайте также
-6° 761 мм рт. ст.
86%
86%
75.46
-0.48 80.61
0.21
-0.48 80.61
0.21
Нашли ошибку?