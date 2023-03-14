Подлодный мир: Австралия станет первой неядерной страной с атомными субмаринами

США, Великобритания и Австралия заключили соглашение, которое уже называют поворотным в сфере мировой ядерной безопасности.

В рамках альянса под названием AUKUS Штаты передадут властям Зеленого континента от трех до пяти атомных подводных лодок. И это будет первый случай в истории, когда неядерная держава — Австралия — пополнит флот подобными субмаринами.

Сами участники сделки придумали хитрое объяснение происходящему, чтобы хотя бы формально не нарушать нынешний статус Австралии. Джо Байден заявил, что на этих лодках нет ядерного оружия, они лишь приводятся в действие атомом.

Но другим странам Тихоокеанского региона от этого не легче. В Пекине полагают, что последние действия ставят под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия. Впрочем, поставки запланированы на 30-е годы. И многое еще может поменяться.

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