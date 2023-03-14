Надежный щит: небо над российскими позициями под Угледаром охраняют расчеты ЗРК «Бук»

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Зенитчики несут круглосуточное боевое дежурство.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В зоне спецоперации российские войска продолжают освобождение Угледара. Позиции подразделений надежно прикрывают силы ПВО. Зенитные комплексы круглосуточно на боевом дежурстве. Они обеспечивают щит от нападения с воздуха, будь то ракета, самолет или боевой дрон. Кирилл Ольков наблюдал за работой батареи.

Редкие кадры. Переброска расчетов ПВО на южно-донецкий фронт спецоперации. Наземным войскам, которые сейчас ведут бои за Угледар, нужна поддержка в воздухе. Бойцы маскируют технику и сразу садятся за монитор. Радар тут же определяет врага.

Американские ракеты реактивной артиллерии — летят в сторону наших позиций под Угледаром, до цели больше трех километров. Но для бука это не высота. Он «смотрит вверх» на 25 километров.

«Самая сложная цель — „Хаймерсы“. Но мы справляемся с ними. Все оружие, которое стоит у НАТОвских стран, наши комплексы успешно уничтожают», — рассказал командир бригады с позывным «Тайга».

Эффективность работы ПВО на этом участке спецоперации подтверждают личные наблюдения бойцов. У боевиков уже кончилась авиация. В небе ее почти не видно. Да и беспилотники тереть гораздо реже попадают в поле зрения «Бука».

Если враг объявился в небе, его обнаружат днем и ночью. В снег, дождь, туман.

Если раньше противник охотился за расчетами зенитчиков, то теперь они поменялись местами. Военнослужащие Восточного военного округа сами устаивают ВСУ воздушную засаду. Наша Разведка уже знает, откуда и что полетит.

«Радиолокационные станции обнаружения подсказывают нам, где, и в какой момент может появиться. Берем на сопровождение и уничтожаем», — рассказал командир батареи с позывным «Саныч».

С первого дня спецоперации эта бригада ПВО уничтожила более пятисот вражеских целей. И с недавних пор носит почетное звание «гвардейской».

Расчеты выходят на боевое дежурство, а мы уезжаем. По дороге обратно замечаем в небе след от ракеты «Бука». Зенитчики снова не подвели.

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