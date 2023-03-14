«Жена просто молчит»: Волочкову и Джигурду заподозрили в тайном романе

|
Рита Миронова
Рита Миронова 63

Джигурду заподозрили в романе с Волочковой после поста в социальных сетях

«Жена просто молчит»: Волочкову и Джигурду заподозрили в тайном романе

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Балерина и музыкант давно дружат и не скрывают своих нежных чувств друг к другу. Но какие отношения между ними на самом деле?

Женатый Никита Джигурда не скрывает любви к своей подруге — балерине Анастасии Волочковой. Этот дуэт не раз привлекал к себе внимание публики провокационными заявлениями и фотографиями, однако, несмотря на все подозрения, оба всегда отрицали романтическую связь.

Однако аудитория вновь подняла эту тему, пишет dni.ru. Поклонников смутила публикация Джигурды, в которой он поблагодарил жену за терпение и прощение.

«Я знаю, что ни одна женщина в мире не выдержала бы со мной то, что смогла моя великая богиня Анис», — написал артист.

Богиней, к слову, он называет и Волочкову. Следующая публикация Джигурды в профиле была посвящена именно ей — видеофрагмент недавнего шоу, в котором участвовал и он сам, и Волочкова. Артист исполнил роль кукловода, влюбленного в персонажа балерины.

«Ваша супруга не ревнует вас к Анастасии?»;

«Я думаю, они любовники, а жена просто молчит. Иначе зачем он у себя поместил пост с женой и написал, что она все прощает», — высказывались интернет-пользователи в комментариях.

Жена Джигурды Марина хорошо общается с Волочковой и никак не реагирует на подобные высказывания в социальных сетях, всецело доверяя своему супругу. Он, кстати, даже букеты своим главным женщинам иногда дарит одновременно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова назвала главное достоинство Джигурды

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
75.46
-0.48 80.61
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
Шестиклассник из Ленобласти впал в кому после жалоб на головную боль
13:29
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев
13:21
«Жена просто молчит»: Волочкову и Джигурду заподозрили в тайном романе
13:10
В Сербии потребовали отставки министра, призвавшего к санкциям против РФ
13:06
Перевод не туда: мошенники принялись обманывать клиентов подсанкционных банков
12:56
«Два в одном сделают»: что ждет Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2024 году

Сейчас читают

В Кремле ответили на вопрос о прямой линии с Путиным в 2023 году
Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после госпитализации
Официальное название Украины — Дикое Поле или Бывшая УССР
Подполковник раскрыл схемы сверхприбылей Запада по поставке оружия ВСУ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео