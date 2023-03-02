Знаменитости очень сблизились и стали настоящими друзьями. Чем они так зацепили друг друга?

Балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда давно дружат, причем достаточно тесно. На последнем видео, опубликованном dni.ru, Волочкова искренне благодарит своего друга за подаренный букет белых роз. Ими Джигурда радует балерину очень часто.

«Чтобы у всех так стояло, как твои розы!» — радостно воскликнула Волочкова на видеозаписи.

Эпатажную пару часто подозревали в романтической связи, однако оба это опровергают и продолжают общаться, а также провоцировать аудиторию своими откровенными высказываниями и видео.

Анастасию и Никиту связывает старая дружба. Артисты поддерживают друг друга и наслаждаются спецификой своего общения, а также схожими взглядами на мир. Джигурда однажды заявил, что у них с Волочковой «роман душ» и что он любит ее как духовную дочку. К слову, Волочкова прекрасно общается с женой Джигурды Мариной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джигурда и Волочкова ответили хейтерам.