Из-за завершения сезона зимней рыбалки на Финском заливе возник ажиотаж

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С 15 марта спасатели усилят рейды. Как будут наказывать тех, кто рискнет выйти на лед?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге заканчивается сезон зимней рыбалки, сотни человек устремились на Финский залив. В районе Балтийского бульвара настоящий ажиотаж. Ведь это последний шанс выйти на лед в черте города и не нарушить закон. Уже завтра, 15 марта, за это будут штрафовать на пять тысяч рублей. Вступает в силу запрет.

Спасатели и полиция намерены усилить рейды в акваториях. В Северной столице резко потеплело. Сегодня, 14 марта, ожидается +8 градусов. Сугробы тают на глазах, на дорогах плещутся озера с грязной водой. 

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