Из-за завершения сезона зимней рыбалки на Финском заливе возник ажиотаж

В Санкт-Петербурге заканчивается сезон зимней рыбалки, сотни человек устремились на Финский залив. В районе Балтийского бульвара настоящий ажиотаж. Ведь это последний шанс выйти на лед в черте города и не нарушить закон. Уже завтра, 15 марта, за это будут штрафовать на пять тысяч рублей. Вступает в силу запрет.



Спасатели и полиция намерены усилить рейды в акваториях. В Северной столице резко потеплело. Сегодня, 14 марта, ожидается +8 градусов. Сугробы тают на глазах, на дорогах плещутся озера с грязной водой.