«Предложили отменить концерт»: кто и зачем отправил Розенбаума на операцию

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Александр Розенбаум отказался отменять концерт, несмотря на срочную операцию

«Предложили отменить концерт»: кто и зачем отправил Розенбаума на операцию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Народный артист России сейчас находится под наблюдением медиков, однако появилась совершенно новая информация о его госпитализации.

Народный артист России Александр Розенбаум напугал общественность новостями о своем состоянии здоровья и госпитализации. Как оказалось, перед своим выступлением певец очень обеспокоил врачей своими симптомами. Об этом пишет KP.RU.

Выяснилось, что нога у Розенбаума заболела еще во время тура.

«Он по образованию врач, сам ставил себе уколы какие-то», — заметил источник издания.

Спасло артиста то, что он прибыл на встречу в противотуберкулезный диспансер ГУФСИН, где местные врачи обратили внимание на его симптомы и посоветовали срочно обратиться в больницу. Более того, знаменитости дали совет вообще отменить концерт.

«Как вы поняли, он отказался и решил выступить сначала. Операцию назначили сначала в краевой на 00:00, но почему-то перенесли в БСМП», — добавил источник.

Тем не менее организатор концерта артиста в Красноярке Александр Рыжов до сих пор не подтверждает информацию о том, что Розенбаума беспокоили боли во время выступлений.

Накануне, 13 марта, Александр Розенбаум провел творческий вечер и поздравил сотрудников уголовно-исполнительной системы Красноярского края с профессиональным праздником. Сразу после этого 71-летний певец дал концерт в Гранд-холле.

После окончания второго выступления мужчина пожаловался на боли в ноге и обратился в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи, где у него диагностировали тромб. Врачи решили провести экстренную операцию.

Все прошло успешно, музыкант находится под наблюдением врачей.

К слову, сейчас у народного артиста важный музыкальный тур. После Красноярска он должен был отправиться в Ангарск и Иркутск. Пока неизвестно, продолжит ли Розенбаум выступления.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что известно о госпитализации Александра Розенбаума.

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
75.46
-0.48 80.61
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Лавров: нацизм охватывает большинство европейских стран
16:23
Дело не в сигаретах? Врач перечислила неочевидные причины хриплого голоса
16:10
Россия обнародовала в Совбезе ООН переписку по «Северным потокам»
16:09
Суд признал законным приговор владелице клуба, где погибла дочь Конкина
16:02
«Предложили отменить концерт»: кто и зачем отправил Розенбаума на операцию
15:53
Жители французского города застали масштабные учения НАТО

Сейчас читают

Подлодку-призрак с тоннами наркотиков и мертвыми людьми перехватили у Колумбии
«Два в одном сделают»: что ждет Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2024 году
Официальное название Украины — Дикое Поле или Бывшая УССР
«Я едва по сцене передвигаюсь»: Михаил Боярский готов завершить карьеру

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео