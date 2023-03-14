Народный артист России дал в Красноярском крае два концерта подряд, после чего оказался в больнице.

Народного артиста России Александра Розенбаума госпитализировали в Красноярске. 5-tv.ru собрал все известные подробности об инциденте с певцом.

Накануне, 13 марта, Александр Розенбаум провел творческий вечер и поздравил сотрудников уголовно-исполнительной системы Красноярского края с профессиональным праздником. Сразу после этого 71-летний певец дал концерт в Гранд-холле — в зале был аншлаг.

По данным Telegram-канала «112», после окончания второго выступления артист пожаловался на боли в ноге. Для обследования он обратился в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи. Там у него диагностировали тромб.

Врачи решили провести экстренную операцию. К счастью, она прошла успешно. Сейчас артист находится под наблюдением врачей. В больнице он пробудет еще какое-то время.

«Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии», — сообщил источник 5-tv.ru в медицинских кругах.

Более подробных данных о состоянии Александра Розенбаума пока нет. 5-tv.ru пытался связаться с его представителями, однако часть из них либо не отвечают на звонки, либо говорят, что не в курсе ситуации.

Примечательно, что Александр Розенбаум не стал терпеть боль в ноге, а поспешил обратиться к медикам. Как напоминает KP.RU, по образованию он врач-анестезиолог и реаниматолог. До начала артистической карьеры работал в скорой помощи.

Концертный тур Александра Розенбаума по городам России сейчас в самом разгаре. После Красноярска он должен был отправиться в Ангарск и Иркутск. Пока неизвестно, продолжит ли исполнитель выступления или приостановит деятельность до восстановления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Розенбаум назвал настоящими героями матерей-одиночек.