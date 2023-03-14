Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 92

У главы государства запланирован ряд встреч, а также проведение совещания.

Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в столицу Бурятии, передает РИА Новости. Как стало известно, глава государства запланировал ряд встреч и проведение совещания.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава государства посетил Улан-Удэсский авиационный завод. Именно там и пройдет собрание, главной темой которого станет вопрос реализации программы развития дальневосточных городов. Также Путин обсудит самые важные проблемы, просьбы и предложения с руководителем региона Алексеем Цыденовым.

В ближайшие дни у Путина обширная рабочая программа. Туда, в числе прочего, включены праздничные мероприятия по случаю годовщины присоединения территорий Крымского полуострова к России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда и где состоится прямая линия с Путиным в 2023 году.

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
75.46
-0.48 80.61
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Лавров: нацизм охватывает большинство европейских стран
16:23
Дело не в сигаретах? Врач перечислила неочевидные причины хриплого голоса
16:10
Россия обнародовала в Совбезе ООН переписку по «Северным потокам»
16:09
Суд признал законным приговор владелице клуба, где погибла дочь Конкина
16:02
«Предложили отменить концерт»: кто и зачем отправил Розенбаума на операцию
15:53
Жители французского города застали масштабные учения НАТО

Сейчас читают

Подлодку-призрак с тоннами наркотиков и мертвыми людьми перехватили у Колумбии
«Два в одном сделают»: что ждет Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2024 году
Официальное название Украины — Дикое Поле или Бывшая УССР
«Я едва по сцене передвигаюсь»: Михаил Боярский готов завершить карьеру

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео