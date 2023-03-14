Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ

Президент России Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в столицу Бурятии, передает РИА Новости. Как стало известно, глава государства запланировал ряд встреч и проведение совещания.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава государства посетил Улан-Удэсский авиационный завод. Именно там и пройдет собрание, главной темой которого станет вопрос реализации программы развития дальневосточных городов. Также Путин обсудит самые важные проблемы, просьбы и предложения с руководителем региона Алексеем Цыденовым.

В ближайшие дни у Путина обширная рабочая программа. Туда, в числе прочего, включены праздничные мероприятия по случаю годовщины присоединения территорий Крымского полуострова к России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда и где состоится прямая линия с Путиным в 2023 году.