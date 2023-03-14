В Кремле ответили на вопрос о прямой линии с Путиным в 2023 году

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 439

Состоится ли мероприятие в этом году и когда его ожидать?

Фото, видео: Питалев Илья / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году возможна, но предварительные даты пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ничего нельзя исключать. Безусловно, еще раз повторяю, форматы востребованные, популярные. Не будем их забывать», — отметил Песков.

Когда ориентировочно может пройти прямая линия — неизвестно. У Дмитрия Пескова уточнили, стоит ли ожидать мероприятие летом, но пресс-секретарь отметил, что пока ничего не определено.

В ходе ежегодной прямой линии Владимир Путин традиционно выслушивает вопросы и жалобы россиян, одновременно давая соответствующие распоряжения ответственным лицам.

Предыдущее мероприятие прошло 30 июня 2021 года и продлилось почти четыре часа. Тогда Путин ответил на 68 вопросов. В декабре 2020 года ежегодную пресс-конференцию совместили с форматом прямой линии. Общение с президентом в таком формате проходит с 2001 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2022 году прямую линию президента РФ хотели объединить с большой пресс-конференцией и провести «ближе к зиме».

Тема:
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