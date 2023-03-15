Странное дело: тело пропавшего в новогоднюю ночь жителя Колымы нашли недалеко от дома

Обстоятельства гибели пропавшего в новогоднюю ночь жителя Колымы до сих пор неизвестны.

Поиски бесследно пропавшего 30-летнего жителя поселка Хасын длились почти два месяца. Мужчина исчез в новогоднюю ночь, и до марта о нем ничего не было слышно. Родственники полагали, что он попросту решил начать новую жизнь, однако позже выяснилось, что случилось непоправимое. Что известно о странном исчезновении и гибели — выяснила KP.RU.

В последний раз мужчину видели 31 декабря 2022 года. Его мать, живущая в соседней квартире, заявила, что он просто вышел на улицу и ушел в неизвестном направлении. Поскольку сын не собирался ни на какую вечеринку, его след сразу же затерялся. Друзья также не знают, куда он мог направиться.

Случайно на бездыханное тело пропавшего наткнулся владелец частного участка в Хасыне. Дом он использует как дачу, куда он приехал с наступлением тепла, чтобы приготовиться к посадке овощей. Он был немало удивлен, когда обнаружил труп, который, как выяснилось, лежал там все время с момента исчезновения.

Удалось установить, что мужчина погиб от переохлаждения в нескольких метрах от своего дома. Представитель СУ СКР по Магаданской области Светлана Акимова заявила, что следов насильственной смерти и телесных повреждений обнаружено не было.

В настоящий момент следователи проводят медицинские экспертизы, чтобы восстановить все обстоятельства произошедшего. Знакомые погибшего предположили, что он мог злоупотреблять запрещенными веществами.

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