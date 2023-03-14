Главное о спецоперации за сегодня, 14 марта

Ход расследования теракта на «Северных потоках», количество уничтоженных сил противника за сутки и другая информация в дайджесте на 5-tv.ru.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что России затруднительно вести собственное расследование диверсии на газопроводах «Северных потоков», если представителей Москвы не допускают на место ЧП.

Президент России также охарактеризовал версию о причастности украинских активистов к теракту на газопроводах как «полную чушь».

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Грушко сообщил, что зерновую сделку продлили на 60 дней с условием, чтобы все заверения по снятию санкций по сельхозпродукции были претворены в жизнь.

Заместитель министра иностранных дел РФ Вершинин заявил, что официальная Москва решила пролонгировать зерновую сделку по причине отсутствия прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений.

Вершинин добавил, что Россия до сих пор так и не получила официальных комментариев всех участников зерновой сделки на позицию РФ о ее продлении.

Небензя заявил, что Дания, Германия и Швеция отвергли российские инициативы о сотрудничестве в расследовании ЧП на «Северных потоках» без удовлетворительных объяснений.

Представители российского оборонного ведомства проинформировали, что на главных направлениях проведения СВО было ликвидировано свыше 420 украинских неонацистов.

В Минобороны РФ отметили, что российские средства ПВО за сутки сбили 23 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Смерч», сбили 17 украинских беспилотников.

Мэр Донецка рассказал РИА Новости, что у киевского режима есть прямое указание на геноцид мирного населения Донбасса. Чиновник добавил, что Киев начал переброску боевой авиации на запорожское направление.

В центре Мелитополя взорвался автомобиль: в результате ранены три человека.

Польский премьер-министр Моравецкий заявил, что официальная Варшава может передать украинским националистам истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель.