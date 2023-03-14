Глава Сирии Башар Асад прибыл в Москву

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 43

В среду, 15 марта, должен состояться диалог между Башаром Асадом и Владимиром Путиным.

Глава Сирии Башар Асад прибыл в Москву

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Лидер Сирии Башар Асад прибыл в Москву. В рамках официального визита сирийскому главе предстоит встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в Telegram-канале канцелярии сирийского лидера.

Известно, что рядом с политиком находится большая делегация министров. В московском аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, сирийский посол в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.

Пресс-служба Кремля также проинформировала, что диалог между Путиным и Асадом должен состояться в среду, 15 марта. Главы обоих государств будут обсуждать сотрудничество в разных сферах и перспективы урегулирования ситуации в Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин внес в ГД законопроекты о ратификации двух договоров с Сирией.

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