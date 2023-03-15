Участники избиения парня, заступившегося за девушку в метро, отправятся за решетку

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За историей Романа Ковалева следила вся страна. Ближайшие годы трое головорезов проведут в колонии строгого режима.

Фото, видео: Instagram* / _kova1ev; 5-tv.ru

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Сегодня суд поставил точку в громком деле, которое длилось полтора года.

Трое мужчин, которые чуть до смерти не забили пассажира московского метро, получили от 8,5 до 12 лет колонии строгого режима. Причиной такой дикой агрессии в октябре 2021 года стала просьба молодого человека не приставать к девушкам.

Эту историю обсуждала вся страна. Романа Ковалева продолжали избивать даже когда он уже лежал в луже крови.

При задержании дикари пытались даже ранить ножом одного из полицейских, а второму брызнули в лицо перцовым баллончиком.

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Позже они во всем раскаялись, но это никак не повлияло на сегодняшнее решение суда.

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