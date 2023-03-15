Журналист Херш не исключил вмешательства США в конфликт на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Сеймур Херш заявил, что США могут вмешаться в конфликт на Украине в случае поражения Киева

Журналист Херш не исключил вмешательства США в конфликт на Украине

Фото: Darek Delmanowicz / ТАСС

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Известный публицист предостерег американцев от «драки с Россией».

США могут напрямую вмешаться в боевые действия на Украине, если увидят перспективы поражения Киева. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Мне говорят, игра будет такая — „это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян“, что не обманет мир. <…> Это мы воюем с россиянами», — цитирует его ТАСС.

Журналист призвал американцев не ввязываться в горячий конфликт с Россией и напомнил о разгроме армией СССР гитлеровских войск под Сталинградом.

По мнению Херша, США не нужна «драка с Россией». Он не исключил, что американцы просто «обманывают себя» по поводу того, что происходит на Украине и какими будут результаты. При этом он обратил внимание на то, что россияне пока даже не задействовали в спецоперации основные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист-расследователь Сеймур Херш назвал действия администрации США полным безумием, имея в виду теракты на Северных потоках».

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