Сеймур Херш о кризисе и роли США: «Внешняя политика Байдена — полный идиотизм»
Знаменитый журналист объяснил, почему выражение «американская гегемония» больше никогда не будет иметь значения.
Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru
Диверсия на «Северных потоках» очень больно ударила по экономике Германии. Поэтому Украине, которая стоит перед Берлином с протянутой рукой, взрывать газопровод — совершенно ни к чему. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя статью в The New York Times. Накануне газета опубликовала версию о причастности к теракту проукраинской группировки.
По словам Патрушева, диверсию такого уровня могут осуществить исключительно подразделения специального назначения. И подобные вбросы призваны только запутать ситуацию. Патрушев подчеркнул, что Москва не знает, кто организовал взрывы, — Россию так и не подключили к расследованию теракта.
Публикацию The New York Times раскритиковал и американский журналист Сеймур Херш. Он заявил, что статьи такого рода нужны только для того, чтобы отвлечь внимание людей от правды. Публицист назвал действия США полным безумием.
«Они реально не в себе и поступают очень глупо. Люди из разведсообщества потрясены тем, что произошло. Я думаю, что внешняя политика Байдена — это полный идиотизм. С тех пор как все это началось, Россия завела себе больше друзей в странах третьего мира, чем кто-либо из этой администрации. А понятия „американская гегемония“ больше не существует», — подчеркнул Херш.
Ранее Херш опубликовал расследование, в котором доказал, что за взрывом у острова Борнхольм стоят американские спецслужбы и Пентагон.
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