Диверсия на «Северных потоках» очень больно ударила по экономике Германии. Поэтому Украине, которая стоит перед Берлином с протянутой рукой, взрывать газопровод — совершенно ни к чему. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя статью в The New York Times. Накануне газета опубликовала версию о причастности к теракту проукраинской группировки.

По словам Патрушева, диверсию такого уровня могут осуществить исключительно подразделения специального назначения. И подобные вбросы призваны только запутать ситуацию. Патрушев подчеркнул, что Москва не знает, кто организовал взрывы, — Россию так и не подключили к расследованию теракта.

Публикацию The New York Times раскритиковал и американский журналист Сеймур Херш. Он заявил, что статьи такого рода нужны только для того, чтобы отвлечь внимание людей от правды. Публицист назвал действия США полным безумием.

«Они реально не в себе и поступают очень глупо. Люди из разведсообщества потрясены тем, что произошло. Я думаю, что внешняя политика Байдена — это полный идиотизм. С тех пор как все это началось, Россия завела себе больше друзей в странах третьего мира, чем кто-либо из этой администрации. А понятия „американская гегемония“ больше не существует», — подчеркнул Херш.

Ранее Херш опубликовал расследование, в котором доказал, что за взрывом у острова Борнхольм стоят американские спецслужбы и Пентагон.