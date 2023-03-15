Охранник магазина в Королеве устроил расправу над вором

В подмосковном Королеве охранник магазина устроил расправу над вором. Когда мужчину поймали с украденным товаром, его вывели на улицу, нанесли несколько ударов, а после приковали наручниками к перилам.

Теперь уголовное преследование грозит не только воришке, но и самому охраннику. Его могут наказать за превышение полномочий.