Охранник магазина в Королеве устроил расправу над вором

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Сотрудник магазина избил похитившего товар мужчину. Что теперь ему грозит такие действия?

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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В подмосковном Королеве охранник магазина устроил расправу над вором. Когда мужчину поймали с украденным товаром, его вывели на улицу, нанесли несколько ударов, а после приковали наручниками к перилам.

Теперь уголовное преследование грозит не только воришке, но и самому охраннику. Его могут наказать за превышение полномочий.

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