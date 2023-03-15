Неизвестный открыл стрельбу по людям в Кировской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 82

Мужчина стреляет из окна пятого этажа. На месте работают правоохранители.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Telegram: Чат Вятских Полян; 5-tv.ru

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям в городе Вятские Поляны в Кировской области. Первые кадры с места инцидента жители публикуют в социальных сетях.

По предварительным данным, агрессивно настроенные человек стреляет из окна пятого этажа жилого дома. На месте дежурит карета скорой помощи. Кроме того, там же работают правоохранители. 

Согласно неподтвержденной информации, неизвестный уже мог кого-то ранить. Данные уточняются. Не исключено, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Предварительно, в квартире вместе с ним находится женщина. Предположительно, приходящаяся тещей.

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