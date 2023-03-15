Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма и начнет съемки осенью

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Игорь Рязов
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Действие в новом фильме режиссера «Криминального чтива» и «Омерзительной восьмерки» будет происходить в конце 1970-х в Лос-Анджелесе, сообщили источники.

Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма и начнет съемки осенью

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Американский режиссер Квентин Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма и планирует начать съемки осенью. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Предварительное название картины — «Кинокритик» (The Movie Critic). Действие в ленте будет происходить в конце 1970-х в Лос-Анджелесе. Главным персонажем станет женщина. Остальные подробности о будущем фильме хранятся в секрете.

Издание предполагает, что Тарантино посвятит последний фильм Полин Кейл. Она считается одним из самых влиятельных кинокритиков в истории. В конце 1970-х недолго работала консультантом компании Paramount. Возможно, именно про этот период в ее жизни и хочет снять фильм Тарантино.

Квентин Таратино ранее признавался, что изучал рецензии Полин Кейл с 15 лет. Они были полны сарказма и часто противоречили мнениям современников. Известно, что у режиссера нет профессионального образования. Своим профессором он называл именно Полин Кейл.

Квентин Тарантино считается культовым режиссером. Он снял «Криминальное чтиво», «Омерзительную восьмерку», «Однажды в… Голливуде» и другие популярные фильмы. Постановщик неоднократно говорил, что за свою карьеру снимет только десять фильмов и закончит с режиссурой в 60 лет. Не исключено, что лента «Кинокритик» действительно станет для 59-летнего Тарантино последней.

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