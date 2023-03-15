Карл III присвоил титул рыцаря гитаристу группы Queen Брайану Мэю

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Музыкант опубликовал фотографии с церемонии, а поклонники поздравили его в комментариях.

Карл III присвоил титул рыцаря гитаристу группы Queen Брайану Мэю

Фото: gettyimages / WPA Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Гитарист группы Queen Брайан Мэй удостоился чести от самого короля Великобритании Карла III, которого тот посвятил в рыцари-бакалавры. Об этом сообщает газета The Sun.

Более того, его жена, британская актриса Анита Добсон, получила титул леди. К слову, сам Брайан Мэй был удостоен данной чести за заслуги в музыке и благотворительную деятельность. Более того, он имеет докторскую степень по астрофизике.

Музыкант уже поделился снимками с церемонии в своем личном блоге, а поклонники поспешили поздравить его в комментариях.

Напомним, Брайан Мэй не первый раз посетил Букингемский дворец, ведь еще в 2002 году он выступал на Золотом юбилее ныне покойной королевы Елизаветы, исполнив трек God Save The Queen с крыши королевской резиденции. А в июле 2022 года гитарист посетил Платиновый юбилей королевы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как гитарист Queen Брайан Мэй посадил вертолет на поле для крикета и задержал игру.

+7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 15 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:22
Кто мог устроить масштабную диверсию на «Северных потоках»
23:10
Инцидент с беспилотником США может отразиться на помощи Украине
23:10
В МО РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу и Остина
22:58
Нашествие бомбил: таксисты-нелегалы оккупировали спальные районы Петербурга
22:45
Карл III присвоил титул рыцаря гитаристу группы Queen Брайану Мэю
22:34
В Екатеринбурге двое детей жили в квартире с мертвыми родителями

Сейчас читают

Открыл глаза, улыбнулся и умер: детали таинственной смерти 22-летнего актера Князева
Соседов ответил на слухи о романе с молодой коллегой: «Я могу всегда! В разных позах и с улыбкой!»
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео