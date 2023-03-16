Наталью Подольскую пристыдили за постоянный отпуск, маленькую грудь и складки

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Знаменитость любит делиться с поклонниками интересными событиями из жизни, но честная аудитория не всегда реагирует положительно.

Наталью Подольскую пристыдили за постоянный отпуск, маленькую грудь и складки

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Супруга певца Владимира Преснякова заявила фанатам, что снова оказалась на отдыхе в очередной жаркой стране. В социальных сетях певица Наталья Подольская опубликовала серию снимков в открытом купальнике, позируя на одном из пляжей ОАЭ.

На фото 40-летняя звезда выглядит счастливой, она с удовольствием нежится на солнце и играет с песком. Правда, не все поклонники разделяют ее радость. Многие уверены, что артистка уже слишком много отдыхает, пока ее муж занимается работой.

«Ну, правильно, муж <…> пашет, а она отдыхать! Ну и правильно!»;

«Слушайте, вы не устали отдыхать?»;

«Как, опять?» — взбунтовались подписчики.

В том числе публика раскритиковала Подольскую за недостатки в фигуре. По мнению комментаторов, звезда подобрала не самую удачную позу для снимка. На ее животе видны складки, а грудь кажется слишком маленькой.

«Фотографу руки оторвать… Красивая фигура, но акцентировано внимание на складках на животе и плоской груди»;

«Вова если посмотрит, он ******* (Обалдеет — прим. ред.)»;

«Неудачное фото», — отметили подписчики.

К слову, Подольская и Пресняков узаконили свои отношения еще в 2010 году. Сейчас пара растит двух сыновей — Артемия и Ивана. Муж обожает свою возлюбленную и любит баловать ее подарками. Хотя, иногда сюрпризы певца бывают странными. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Пресняков подарит жене машину за пять тысяч рублей.

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