Доступное жилье: в России разработали новую схему покупки квартир
Ипотеку может заменить социальная аренда с правом выкупа.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем ; 5-tv.ru
В России разработали новую схему обеспечения жильем. Это аренда с правом выкупа.
Вместо того чтобы просто платить за съемную квартиру, можно будет в конце концов стать ее владельцем.
Механизм прорабатывают на государственном уровне, и скоро он может получить широкое распространение.
Чем так называемая «социальная аренда» лучше ипотеки, и кому она подойдет в первую очередь, выяснял Максим Облендер.
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