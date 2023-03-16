Доступное жилье: в России разработали новую схему покупки квартир

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Ипотеку может заменить социальная аренда с правом выкупа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем ; 5-tv.ru

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В России разработали новую схему обеспечения жильем. Это аренда с правом выкупа.

Вместо того чтобы просто платить за съемную квартиру, можно будет в конце концов стать ее владельцем.

Механизм прорабатывают на государственном уровне, и скоро он может получить широкое распространение.

Чем так называемая «социальная аренда» лучше ипотеки, и кому она подойдет в первую очередь, выяснял Максим Облендер.

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