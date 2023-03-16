Асад поддержал идею расширения военного присутствия РФ в Сирии

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 17

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Асад поддержал идею расширения военного присутствия РФ в Сирии

Фото: Новиков Сергей / ТАСС

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Сирийский президент Башар Асад считает хорошей идею расширения российского военного присутствия в стране. Об этом политик сказал в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что реализация подобных возможных инициатив является вопросом логистического или технического характера.

«Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо, это послужит этой идее», — сказал Асад.

Он напомнил, что перед этим главы Минобороны России и Сирии обсуждали военное сотрудничество. Вопрос баз не поднимался. По словам Асада, обычно Сирия не разглашает детали сотрудничества с российской стороной, поскольку это секретная информация. Однако военные базы связаны с «общим видением, которое имеет и политический, и военный аспект».

Сирийский лидер указал, что с военной точки зрения вопрос не обсуждался. Вместе с тем Асад считает, что российское военное присутствие в Сирии не должно быть временным и не должно ограничиваться борьбой с терроризмом.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорили президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад.

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