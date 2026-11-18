EPSL: на Марсе обнаружили загадочные ледники с отвесными стенами

Внутри свежих ударных кратеров на Марсе обнаружили десятки древних ледников необычной формы с высокими отвесными обрывами. Результаты исследования международной группы ученых опубликованы в научном журнале Earth and Planetary Science Letters.

Специалисты изучили 738 кратеров в районе вулкана Альба в северном полушарии планеты. Для анализа они использовали снимки американского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter и европейского зонда ExoMars Trace Gas Orbiter. Парные спутниковые кадры позволили исследователям построить объемные карты местности и выявить 29 крупных ледяных отложений неизвестного ранее типа.

Склоны этих ледников тянутся вниз на расстояние до трех километров и резко обрываются почти вертикальными скалами. Их высота достигает 209 метров.

Сами залежи сейчас спрятаны под слоем камней, пыли и обломочных пород, защищающих замерзшую воду от разреженной марсианской атмосферы. Ученые применили компьютерное моделирование и сравнили марсианские структуры с каменными ледниками в Исландии.

По оценкам исследователей, открытые объекты сформировались в относительно недавний холодный период климатической истории Марса, когда наклон оси планеты менял распределение температур.

Полученные сведения важны для подготовки будущих пилотируемых экспедиций на Красную планету. Точные данные о расположении и толщине защитного слоя марсианского льда помогут космонавтам добывать воду для исследовательских баз. В дальнейшем авторы работы планируют получить более детальные снимки региона и продолжить полевые исследования ледников в Исландии.

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