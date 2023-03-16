Свой среди чужих: прощание с актером Ильей Князевым получилось особенным

Церемония состоялась в соборе, рядом с театром, где работал артист последний год.

В Благовещенске простились с 22-летним актером Ильей Князевым, который до самой смерти скрывал тяжелый диагноз от коллег и до последнего выходил на сцену Амурского театра драмы. Это был его первый и последний сезон там. Рядом с культурным учреждением — в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы — состоялась и церемония прощания с начинающим, но подававшим большие надежды артистом.

Одним из гостей траурного мероприятия стала коллега по сцене Ильи Марина Щекина. По ее словам, почтить память и попрощаться с артистом пришла почти вся театральная труппа. За почти год, который проработал Илья в ее составе, он стал для артистов почти родным человеком — харизматичный, талантливый, добрый. Таких людей навсегда отпускать особенно трудно.

«Его знали, его любили. Были друзья, которые уже появились в нашем городе», — рассказала собеседница в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru

Прибыли на церемонию и родители покойного актера. От них его коллеги узнали интересные подробности о раннем детстве Ильи. Оказывается, еще с двух лет у мальчика проявилась любовь к будущей профессии.

«Родители нам рассказали, как он с детства хотел стать артистом. Буквально с двух лет выходил на сцену. Поделились своими чувствами, воспоминаниями», — добавила она.

По ее словам, посетили траурное мероприятие и обычные люди, которые не знали Илью, но очень прониклись трагедией, о которой узнали из СМИ и от знакомых. С учетом того, что Илья прожил в Благовещенске без малого год, церемония прошла при большом стечении народа.

При этом возможность проститься с артистом будет и у земляков Ильи, из Иркутска. Именно там тело молодого человека и предадут земле.

Молодой российский актер Илья Князев скончался на 23-м году жизни. Последнее время он боролся со страшной болезнью — лейкозом, которую до последнего момента скрывал от коллег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Илья Князев играл свой последний спектакль.

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