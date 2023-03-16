В Кремле рассказали о будущем упавшего в Черное море американского БПЛА
Песков: военные поднимут американский БПЛА со дна Черного моря при необходимости
Фото, видео: ZEUS / ТАСС; REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY; 5-tv.ru
В Минобороны ранее заявили, что дрон рухнул в акваторию Черного моря после резкого маневрирования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что военные при необходимости поднимут со дна Черного моря беспилотный летательный аппарат США для его изучения. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
«Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и безопасности, они будут это делать», — прокомментировал он.
В Кремле подчеркнули, что вопрос о будущем утонувшего БПЛА MQ-9 стоит переадресовать военным ведомствам.
Инцидент с американским беспилотником произошел 14 марта. Дрон упал в акватории Черного моря недалеко от Крыма. В Минобороны РФ сообщили, что летательный аппарат нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства и потерпел крушение после резкого маневра. Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, российские истребители в контакт с беспилотником не вступали и не использовали против него бортовое оружие. В Кремле комментарий министерства дополнять не стали — посчитали его достаточным и всеобъемлющим.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Совфеде РФ пригрозили США за провокации на тему беспилотника.
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