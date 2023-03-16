Татьяна Буланова заговорила о третьих родах: когда ждать пополнения?

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 84

Певица Буланова рассказала, что поднимала с женихом вопрос о материнстве

Татьяна Буланова заговорила о третьих родах: когда ждать пополнения?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Сейчас звезда вместе с партнерам думает о будущей свадьбе, но при этом не особо готовится к торжеству.

Певица Татьяна Буланова рассказала о возможном материнстве в беседе со StarHit.ru. Сейчас она в отношениях с бизнесменом Валерием Рудневым. Вскоре пара планирует пожениться.

«Стать мамой? Не знаю… Честно говоря, с Валерой думали об этом. Я поднимала данный вопрос. Но все может быть», — сказала исполнительница.

Она отметила, что пока они с женихом не особо готовятся к свадебному торжеству. При этом селебрити знает, где оно будет проходить. Буланова подчеркнула, что хочет встретить праздник традиционно, то есть гости должны быть нарядными, мужчина — в черном, а женщина — в белом.

Среди достоинств будущего мужа звезды можно отметить то, что он, по словам собеседницы, не ревнует ее к профессии и популярности. Более того, даже кот Татьяны Масик относится к Рудневу хорошо и любит его.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что думает сын Булановой о ее свадьбе.

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