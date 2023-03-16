Политолог оценил правомерность претензий США к России из-за выхода из ДСНВ: кто кого

Смогут ли Штаты повлиять на ситуацию и скажется ли это на оснащении армии оружием?

Россия на законных основаниях вышла из Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а значит — все требования Штатов к соблюдению его условий неправомерны. Так считает российский политолог Антон Бредихин, свое мнение он озвучил в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Заключение договора происходит между двумя сторонами. При прекращении участия одной из сторон в этом договоре, он считается недействительным. И говорить о его существовании сегодня уже не стоит», — отметил собеседник.

Он также подчеркнул, что соглашение не предусматривает правоосновательных мероприятий для выхода из него. В таком случае правда тем более на стороне России.

«США апеллируют тем, что должны были быть какие-то правоосновательные мероприятия с американской стороной для прекращения участия в данном договоре. Но этот момент не предусмотрен. Если сторона это решила и утвердила в одностороннем порядке, то она уже не является участником», — добавил эксперт.

Вместе с этим он напомнил, что российское право не подчиняется международному — это прописано в Основном законе страны, Конституции.

«И когда США говорят, что Россия должна подчиняться международным обязанностям, это опять же это не соответствует формату нормативно-правового регулирования. Договоры международного уровня регулируются со стороны национального законодательства», — пояснил политолог.

Все это говорит о том, что претензии Штатов — не более чем пустой звук. Зато у них есть серьезный повод бояться и признать свою беспомощность в данном вопросе.

«Хотят — пусть требуют, хотят — пусть говорят. Это их личное мнение, которое на Россию никак не распространяется. А что нам может быть за это? Естественно, ничего. Они уже испугались. Они понимают, что все те кабальные обязанности, которые навязывались ими с конца эпохи СССР и холодной войны, они сегодня просто уничтожаются. Россия все больше показывает на международной арене такую независимость, о которой американцы сами мечтают», — заключил Бредихин.

Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан между США и РФ 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил ранее существовавшие документы, регламентировавшие данную сферу правоотношений. Два года назад, в феврале, Путин и Байден продлили соглашение еще на пять лет во время личной встречи. А 21 февраля президент России во время послания Федеральному собранию заявил о прекращении участия в ДСНВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое условие для разговора о продолжении ДСНВ озвусили в Госдепе.