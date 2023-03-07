Госдеп назвал условие для разговора о продолжении ДСНВ после 2026 года

|
Иван Обухов
Иван Обухов 26

Госдеп допустил продолжение ДСНВ после 2026 года при возвращении России к его исполнению

Госдеп назвал условие для разговора о продолжении ДСНВ после 2026 года

Фото: © РИА Новости / Артур Габдрахманов

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам представителя Госдепартамента США, Россия может легко вернуться к исполнению Договора о сокращении наступательных вооружений.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил о несостоятельности разговора о продолжении Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года при сохранении Россией своей текущий позиции, передает РИА Новости.

«До того, как говорить, что произойдет в 2026 году и о потенциально новом договоре, мы бы хотели сфокусироваться на том, чтобы вернуть Москву к его исполнению, что соответствует интересам американцев, россиян и всего мира», — заявил представитель Госдепа США.

Высокопоставленный американский чиновник добавил, что официальная Москва может легко вернуться к исполнению ДСНВ. Для этого ей нужно только позволить проводить инспекции.

Возможность обсуждения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) о продолжении ДСНВ после 2026 года несостоятелен при нынешней приостановке Россией своего участия в договоре, заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блинкен попросил Лаврова пересмотреть решение по ДСНВ.

-5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.47
0.01 80.24
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:19
Стас Михайлов о своем отношении к моде: «Для меня этого понятия не существует»
1:00
Госдеп назвал условие для разговора о продолжении ДСНВ после 2026 года
0:45
За моральный вред: пассажиры опоздавших автобусов могут требовать компенсацию
0:29
Что происходит в легких после отказа от курения? Ответ врача
0:13
Мягко стелет: Стас Михайлов представил коллекцию постельного белья и пледов
23:43
Мог ли муж принести домой сифилис из бани? Ответ врача

Сейчас читают

Анита Цой тайно крестилась в центре Москвы
Политолог Брутер: при президентстве Трампа отношения между РФ и США ухудшились
«Все равно сдадут»: военный эксперт заявил, что будущее Артемовска предопределено
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица