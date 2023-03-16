Путин утвердил список поручений по реализации Послания Федеральному собранию
Глава государства в рамках большого мероприятия традиционно поднимает самые больные вопросы, которые важно и нужно решать в короткие сроки.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Президент России Владимир Путин утвердил список поручений, которые ранее отдал в рамках Послания Федеральному собранию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства в рамках большого мероприятия традиционно поднимает самые больные вопросы, которые важно и нужно решать в короткие сроки. В числе прочего, Путин отметил важность создания государственного фонда поддержки участников СВО на Украине, а также отметил необходимость подготовки предложения об адресном сопровождении ветеранов ВОВ и боевых действий в рамках деятельности указанного фонда.
Также в срок до 1 мая кабинет министров должен обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, которые направлены на декриминализацию нарушений в предпринимательской сфере. Помимо этого до 15 апреля Путин поручил утвердить план по ускорению перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию. Прежде всего это касается ключевых секторов и отраслей экономики.
В рамках Послания Федеральному собранию Владимир Путин не раз поднимал и темы социальной поддержки жителей новых регионов, решению прочих экономических вопросов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о новой модели развития экономики.
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