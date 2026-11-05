Скандал с обнаружением пыточной под Киевом получил продолжение. Украинская полиция и СБУ, похоже, решили задержать всех, кто участвовал в протестной акции и требовал отпустить искалеченных людей. Под стражу уже показательно заключили троих: медика, которая на коленях упрашивала выпустить узников, водителя скорой и местную жительницу — за то, что позвала врачей. О продолжении скандала расскажет корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Не только в Борщаговке, что в пригороде Киева, по всем регионам сотни, если не тысячи пыточных, сообщает депутат Артем Дмитрук. И все такие концлагеря, которые в упор не замечает респектабельный Брюссель, «крышуют» силовики и уголовники.

Это один из рядовых исполнителей — Рустам Абду Рахманович, исламист, в прошлом участник террористического подполья, а сейчас палач запрещенного «Азова»*. Один из тех, кто загонял и обрабатывал уклонистов в подвале под Киевом.

То, что пыточная в Борщаговке принадлежала неонацистам и заодно СБУ, выяснилось накануне. А сегодня Национальное антикоррупционное бюро опубликовало шокирующие кадры, как они работали. Запись конфискована из одного из пыточных подвалов: похищенного жестоко бьют молотком, после чего криминальные авторитеты и силовики смакуют все нюансы экзекуции.

Вот один из так называемых распределительных пунктов ТЦК. Кого-то отправляют на передовую «на ноль» — выполнять самую опасную работу. Кого-то — в рабство в те самые мошеннические кол-центры, наподобие тех, что были устроены в Мьянме.

«НАБУ раскрыла преступную организацию, которая занималась крышеванием мошеннических кол-центров и торговлей наркотиками, а также совершала преступления против здоровья и жизни рядовых граждан. Она нанесла существенный вред экономике», — сказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.

Это целая мафия с участием СБУ и ГУР, последние настырно делят сферы влияния между собой и с Нацгвардией, подотчетной

Примерная схема: первый зам главы департамента стратегических расследований Нацполиции проходит по делу под прозвищем «Прайс», что само по себе говорит о многом. Также полицейский «Консультант» и генерал-майор СБУ «Аким». Еще на опубликованных записях НАБУ криминальные авторитеты обсуждают подкуп министра, который назван «товарищем К.», по всей вероятности, это глава МВД Клименко.

Но самая интересная фигура — некто Арах. В НАБУ считают, что речь о близком соратнике Зеленского Давиде Арахамии. Суд уже обязал генпрокуратуру возбудить против него уголовное дело.

«Мы видим лишь верхушку айсберга. Высокопоставленные чиновники силовых структур оказываются связаны с тяжелейшими преступлениями против собственных граждан: наркотрафиком, мошенническими колл-центрами, покушениями, пытками, убийствами, передачей секретной информации преступным группировкам для нападений, ограблений и расправ над людьми», — написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Один из тех, кто отвечал за прикрытие преступных схем со стороны силовиков, получая за это многомиллионные взятки, сегодня взят под стражу. Речь, скорее всего, о генерале Сергее Дуке — украинские медиа публикуют фото задержания. Накануне с обысками нагрянули и к начальнику Главного управления Департамента защиты национальной государственности СБУ Александру Ковальчуку, и к начальнику внутренней безопасности СБУ Антону Кравчуку.

Этот почти часовой фильм — часть масштабного расследования НАБУ под кодовым названием «Карфаген». Кроме мошеннических обзвонов и продажи наркотиков, наладили производство контрафактных сигарет и подделку западных валют. Но Вашингтон через подконтрольное НАБУ подбирается вплотную к самому главе киевского режима. Журналисты выяснили, что дом под Киевом, в подвале которого устроили пыточную, принадлежит Sense Bank. Тому самому, который выводил за границу миллионы для близкого круга Зеленского, в том числе сбежавшего в Израиль Миндича.

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* — запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.