«Урок должны усвоить все»: Началов назвал главную ошибку в лечении Костомарова

Певица скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности четыре года назад.

Отец трагически умершей певицы Юлии Началовой — продюсер Виктор Началов — высказал мнение о главной ошибке в лечении фигуриста Романа Костомарова. Об этом знаменитость рассказал в беседе с журналистами портала «Москва онлайн». По мнению Виктора, и сам спортсмен, и дочь продюсера — слишком легкомысленно понадеялись на свой организм, долго не обращаясь к врачам.

Продюсер Виктор Началов назвал главную ошибку в лечении фигуриста Романа Костомарова. Об этом знаменитость побеседовал с порталом «Москва онлайн». По мнению собеседника и сам спортсмен, и дочь гитариста Юлия понадеялись на организм, долго не обращаясь к врачам.

«Серьезные проблемы появляются тогда, когда опоздали с диагнозом, а значит, и лечением. Поэтому нужно вовремя реагировать — это урок, который должны усвоить все», — сказал Началов.

Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией, приведшей к таким осложнениям, как сепсис и гангрена. Звезде спорта провели несколько ампутаций, а именно, части стопы и кистей рук. Кроме того, селебрити пережил инсульт и ранее был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и оксигенации. Сейчас с ним работают психологи, на фоне болей у Костомарова неустойчивое эмоциональное состояние.

К слову, певицы Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года в результате заражения крови и сердечной недостаточности. Ранее 5-tv.ru писал о том, что ответила менеджер Началовой на слухи о сходстве ситуации Костомарова с трагедией певицы.