«Эти огни и пасмурное небо»: бабушка-фотограф из Краснодара стала звездой интернета

Видео с пожилой женщиной, которая снимала улицы города на фотоаппарат, облетело весь интернет.

Трогательное видео из Краснодара взорвало сеть, превратив местную бабушку в звезду интернета. Пользователей умилили кадры, где пожилая женщина со штативом увлеченно снимает уличные пейзажи. Всего за пару дней ролик набрал миллионы просмотров.

«Известиям» удалось разыскать необычного фотографа. Это Галина Забелина. Ей 81 год. А фотография для нее не просто хобби, а дело жизни. Несколько десятилетий она преподавала на художественно-графическом факультете Кубанского госуниверситета. А без фотоаппарата вообще не выходит из дома.

Самый известный теперь кубанский фотограф рассказала нам, что увидела в объективе, пока ее саму снимали прохожие.

«У невестки был как раз день рождения. В сумке у меня вот этот торт. И восторг! Вот эти огни. И пасмурное небо где-то чуть-чуть просматривается. Я всегда с собой фотоаппарат беру и штатив», — рассказала Галина.

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