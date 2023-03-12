Петарда «Кинг-Конг» оторвала полтуловища юноше из Набережных Челнов

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 11

Петарда «Кинг-Конг» оторвала полтуловища юноше в Набережных Челнах

Фото, видео: 5-tv.ru

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Организована проверка, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Юноше оторвало полтуловища петардой «Кинг-Конг» в Набережных Челнах. Как стало известно 5-tv.ru, погибшему был 21 год, в доме также перевернулся грузовой лифт, часть стен рухнула. Квартира, где произошел взрыв, располагалась на десятом этаже.

«Организована проверка, причины и обстоятельства случившегося выясняются. По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Также проконтролируется соблюдение прав и законных интересов жителей дома. Обеспечение условий для временного размещения», — сказал старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ по Набережным Челнам Руслан Галиев.

«Выбило окно на этаже, приехали скорая и пожарные», — добавили местные жители.

Фото, видео: epp.genproc.gov.ru Сайт прокуратуры Республики Татарстан; 5-tv.ru

К слову, два дня назад жилом доме Забайкальского края произошел взрыв газа. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. По последним данным, в результате инцидента пострадали 11 человек. Информации о жертвах не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в России будут контролировать газовое оборудование в многоквартирных домах.

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