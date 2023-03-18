Как мама может спровоцировать буллинг в отношении ребенка? Ответ сексолога

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 1 110

Сексолог Миллер: откровенное поведение матери может вызвать буллинг в отношении ребенка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wiese/face to face; личный архив. Александры Милллер; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Эксперт Александра Миллер считает, что из-за откровенного поведения матери больше всего страдают дети.

Эксклюзивно для 5-tv.ru сексолог Александра Миллер объяснила, как мама откровенным поведением или фотографиями может спровоцировать буллинг в отношении своего ребенка.

Если женщина выкладывает откровенные фото, то это может негативно отразиться на ребенке с той точки зрения, что так не принято и неправильно в обществе. По отношению к чаду может начаться навешивание ярлыков и клише. Эксперт считает, что из-за такого поведения матери больше всего страдают дети.

«Опять, вернемся к подросткам, которые говорятесли мама выкладывает фото в купальнике, значит, она — известными именами ее называют. Здесь может быть только осуждение общества, которое негативно повлияет на психику», — объяснила Миллер.

Буллинг и «гнобление» людей в обществе, к сожалению, никуда не делись. Даже если какие-то невинные моменты происходят в жизни человека и кто-то один их осудил, включается стадное чувство и все начинают заклевывать. Как раз это негативно может повлиять на психику детей, отмечает эксперт.

«По большому счету, дети, у которых там голышом где-то расхаживают родители, бывают зачастую более счастливые, эмоционально устойчивые, нежели те, которые живут по правилам и делают так, как желает общество», — подытожила врач.

Ранее 5-tv.ru писал, как откровенные фото мамы влияют на ребенка. Семейный психотерапевт Наталья Наумова отметила, что ребенок может начать копировать поведение мамы, особенно, если это девочка.

-5° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 18 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:07
Киев выступил за расширение зерновой сделки на порты Николаева
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 18 марта для всех знаков зодиака
7:46
Как мама может спровоцировать буллинг в отношении ребенка? Ответ сексолога
7:24
Отец Началовой о сравнении дочери с Костомаровым: «Некорректно проводить параллели»
7:09
Аналитики подсчитали цену «корзины счастья» для россиян
6:51
Клара Новикова о романе с молодым парнем: «Пускай маме на здоровье будет»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Как откровенные фото мамы влияют на ребенка? Ответ психотерапевта
«Фальшивое видео»: в интернете высмеяли кадры падения беспилотника в Черное море
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео