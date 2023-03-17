Как откровенные фото мамы влияют на ребенка? Ответ психотерапевта

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 1 565

Психотерапевт Наумова: детям лучше не видеть откровенные фото матери во избежание травм

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wiese/face to face; Фото:из личного архива Натальи Наумовой; 5-tv.ru

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Семейный психотерапевт Наталья Наумова отметила, что девочка может начать копировать поведение мамы.

Детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, как на психике ребенка отражается то, что мама выкладывает свои откровенные фото.

Эксперт считает, что детям всегда сложно видеть маму обнаженной и понимать, что остальные люди тоже видят ее такой. Конечно, многое зависит от восприятия, но в обществе есть определенные устои, когда ребенку не рекомендуется видеть обнаженное тело матери.

«Поэтому, если это работа, то важно, чтобы работал психолог и вместе с мамой объяснял ребенку, что это такая работа, что ребенку необязательно смотреть эти видео. И желательно не смотреть. Для ребенка это всегда травматично и болезненно», — ответила психотерапевт.

Специалист отмечает, что, если женщина не актриса и не публичная личность, а просто любит выставлять свои обнаженные фото, то ребенок, если это девочка, может начать копировать поведение мамы. Это может привлечь педофилов, поэтому несовершеннолетняя окажется в зоне риска.

«Мы можем ребенку сотню раз сказать, как надо делать, но он все равно сделает так, как он видел, как делают родители», — говорит эксперт.

Также на это могут отреагировать сверстники, которые начнут травить и буллить. Детский психолог советует рассказать чаду, что других людей надо уметь заинтересовать не телом и наготой, а умом, талантами и дружелюбием. Однако из-за этого ребенку придется осуждать родителя, что очень травматично и может дойти до психических расстройств.

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Как откровенные фото мамы влияют на ребенка? Ответ психотерапевта

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