Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Каспийский регион имеет большое значение для экономики и безопасности нашей страны.

Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие в Каспийском регионе

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин предложил обсудить с Совбезом ход взаимодействия в Каспийском регионе. Об этом он заявил на оперативном совещании, где докладчиком выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам главы государства, нужно поговорить по отдельным вопросам.

«А их там много, это все наши соседи. И большой комплекс вопросов у нас там постоянно в повестке дня находится», — заявил Путин.

Он добавил, что это вопросы политического и экономического характера. Также важен вопрос сферы безопасности.

В прошлом году на выступлении в рамках шестого Каспийского саммита в Ашхабаде президент Путин заявил о том, что РФ выступает за углубление партнерских связей «каспийской пятерки». Основная цель «пятерки» — создание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая обеспечит суверенные права прибрежных стран на Каспии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия усилила свою мощь на море.

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