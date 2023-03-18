ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают решение о воссоединении с Крымом
ВЦИОМ: 86 процентов россиян одобряют решение о присоединении Крыма в 2014 году
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Опрошенные видят в положительном решении массу плюсов.
Большинство россиян считают решение о присоединении Крыма к РФ правильным. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 86% россиян уверены, что решение о принятии полуострова Крым в состав России верное. Из них 53% аргументируют свой ответ тем, что Крым — исконно русская земля, а 9% называют причиной добровольное волеизъявление крымчан, 6% говорят о национальной принадлежности населения полуострова.
Больше половины опрошенных граждан страны (56%) чувствуют гордость, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 14% приводит в восхищение решение властей.
Помимо этого, 72% опрошенных видят для России больше положительного, чем негативного от присоединения Крыма, а 76% считают, что регион стал более развитым, когда стал частью России. Более половины граждан вспомнили крупные проекты по строительству в Крыму, один из наиболее узнаваемых является Крымский мост (46%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 14 марта 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность результатов с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее 5-tv.ru писал, что рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину по последним опросам составил 80%.
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