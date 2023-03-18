ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают решение о воссоединении с Крымом

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 27

ВЦИОМ: 86 процентов россиян одобряют решение о присоединении Крыма в 2014 году

ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают решение о воссоединении с Крымом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Опрошенные видят в положительном решении массу плюсов.

Большинство россиян считают решение о присоединении Крыма к РФ правильным. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 86% россиян уверены, что решение о принятии полуострова Крым в состав России верное. Из них 53% аргументируют свой ответ тем, что Крым — исконно русская земля, а 9% называют причиной добровольное волеизъявление крымчан, 6% говорят о национальной принадлежности населения полуострова.

Больше половины опрошенных граждан страны (56%) чувствуют гордость, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 14% приводит в восхищение решение властей.

Помимо этого, 72% опрошенных видят для России больше положительного, чем негативного от присоединения Крыма, а 76% считают, что регион стал более развитым, когда стал частью России. Более половины граждан вспомнили крупные проекты по строительству в Крыму, один из наиболее узнаваемых является Крымский мост (46%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 14 марта 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность результатов с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее 5-tv.ru писал, что рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину по последним опросам составил 80%.

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