ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают решение о воссоединении с Крымом

Опрошенные видят в положительном решении массу плюсов.

Большинство россиян считают решение о присоединении Крыма к РФ правильным. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 86% россиян уверены, что решение о принятии полуострова Крым в состав России верное. Из них 53% аргументируют свой ответ тем, что Крым — исконно русская земля, а 9% называют причиной добровольное волеизъявление крымчан, 6% говорят о национальной принадлежности населения полуострова.

Больше половины опрошенных граждан страны (56%) чувствуют гордость, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 14% приводит в восхищение решение властей.

Помимо этого, 72% опрошенных видят для России больше положительного, чем негативного от присоединения Крыма, а 76% считают, что регион стал более развитым, когда стал частью России. Более половины граждан вспомнили крупные проекты по строительству в Крыму, один из наиболее узнаваемых является Крымский мост (46%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 14 марта 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность результатов с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее 5-tv.ru писал, что рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину по последним опросам составил 80%.