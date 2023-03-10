ВЦИОМ: Путину доверяют все больше россиян

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20

ВЦИОМ: 80% россиян полностью доверяют Владимиру Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют все больше россиян

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Что граждане страны думают о своей президенте?

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину по последним опросам составил 80%. Об этом сообщают во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оказалось, что большая часть жителей страны (80%) заявили о доверии главе государства, его деятельность одобрили 76,7% респондентов. А вот председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,8%, его деятельность одобряют 53,3%.

Также россияне назвали политиков, которым доверяют решение значимых государственных вопросов. В их числе президент Владимир Путин (37,5%), глава МИД РФ Сергей Лавров (16,3%) и Михаил Мишустин (14,3%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 27 февраля по 5 марта. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

До этого стало известно, что более 80% опрошенных жителей России положительно оценили выступление главы государства Владимира Путина с посланием Федеральному собранию в феврале, а в январе сообщалось, что больше половины опрошенных россиян назвали Путина главным политиком 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как уровень доверия к Путину превысил 79%.

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