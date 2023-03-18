Стивен Сигал рассказал, что думает о русских людях

Знаменитый актер считает, что в его любимой стране прекрасно абсолютно все. Но что именно цепляет сердце?

Американский актер Стивен Сигал снова признался в любви, но на этот раз, людям из России. Об этом он сообщил на пресс-конференции после открытия Всероссийского центра айкидо в Москве, пишет ТАСС.

По его словам, в любимой России его ничего не удивляет.

«Самое прекрасное в ней — это люди России», — говорит знаменитость.

Также он добавил, что продолжает учить русский язык и ему все еще очень сложно привыкнуть.

До этого голливудский актер признавался в том, что считает себя русским на миллион процентов. Более того, он настоящий русофил, ведь еще с детства родители Сигала приучали его к русском культуре. Они читали русскую литературу, слушали русскую музыку и обсуждали дома культуру любимой страны.

Стивен Сигал получил гражданство РФ еще в 2016 году и уже в 2023-м стало известно, что сын актера собирается переезжать в Россию ради архитектуры и русских женщин. Также ходят слухи, что молодой человек собирается заняться творчеством и связать свою жизнь с кино, однако сам он не отрицает, что не прочь был бы создать семью в любимой стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Стивен Сигал признался в любви к русской культуре.